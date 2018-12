Microsoft est le fournisseur SaaS le plus populaire en Belgique

Ces dernières années, l'adoption de solutions dans le nuage s'est nettement accélérée en Belgique. En 2010, seuls 13 pour cent des organisations belges utilisaient une ou plusieurs solution(s) 'cloud'. En 2016, une moyenne de 55 pour cent des entreprises recouraient à une ou plusieurs application(s) SaaS, alors que cette année, la progression s'est poursuivie pour atteindre 64 pour cent. Voilà ce qui ressort du National Cloud Barometer dressé par Computer Profile à la demande de Belgium Cloud.

Surtout des applications bureautiques et RH

Sur les 3.740 applications 'cloud' que les entreprises belges examinées utilisent, 36,9 pour cent sont des applications Office, contre 25,5 pour cent l'année dernière. Les solutions 'cloud' dans le domaine des Ressources Humaines (RH) représentent quasiment un quart de l'ensemble des applications dans le nuage. Si l'on prend en compte les fournisseurs de ces solutions, c'est Microsoft qui est cette année encore le numéro un incontesté: 59,1 pour cent des solutions 'cloud' utilisées dans les entreprises émanent de cette entreprise, contre 'seulement' 42,5 pour cent l'an dernier. Cette croissance s'explique par l'offre étoffée d'applications 'cloud' chez Microsoft, et par les interconnexions entre ces dernières. Il en résulte que les entreprises s'en tirent déjà plus facilement avec, par exemple, un environnement Exchange et des applications 'cloud' Office ou le stockage dans le nuage OneDrive.

Le numéro 2 du top 3 est plus étonnant, puisqu'il s'agit de SD Worx. Ses applications 'cloud' RH représentent 16,1 pour cent de l'ensemble des solutions SaaS répertoriées: la différence avec Microsoft est donc encore particulièrement importante. A la troisième place, on trouve Salesforce qui atteint les 10 pour cent. Salesforce précède elle-même nettement Google qui doit se contenter de 4,4 pour cent.