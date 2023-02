Une avancée importante pour Parallels Desktop, le logiciel permettant aux utilisateurs d'un Mac de pouvoir travailler avec Windows et d'autres systèmes d'exploitation: Microsoft a cette fois autorisé le programme à faire tourner Windows 11 Pro et Enterprise sur les Mac équipés d'un processeur Apple Silicon. 'Les gestionnaires IT pourront ainsi permettre à leurs collaborateurs d'utiliser désormais sans problème Windows 11 sur l'architecture Arm', apprend-on.

'Chez Alludo (la société-mère de Parallels et de Corel notamment), nous croyons que tous les employés doivent avoir la liberté et la flexibilité de choisir quand et comment effectuer leur travail de la meilleur manière', affirme Prashant Ketkar, Chief Technology & Product Officer. 'Nous sommes fiers de pouvoir à présent faire tourner les versions Arm de Windows dans des environnements virtuels sur les tout nouveaux ordinateurs Mac équipés des puces de la série M d'Apple.'

La toute nouvelle version de Parallels Desktop for Mac est optimisée pour les modèles Mac les plus récents dotés de l'Apple Silicon, en ce compris les MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini et Mac Studio. Les utilisateurs pourront (entre autres) y installer facilement le système d'exploitation Windows 11, alors qu'une puce TPM virtuelle garantira un niveau de sécurité élevé.

