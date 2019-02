Microsoft: 'Arrêtez d'utiliser Internet Explorer comme navigateur'

Internet Explorer (IE) est depuis quelque temps déjà mis de côté par Microsoft et remplacé par le navigateur Edger. Mais nombre d'entreprises continuent pourtant d'utiliser l'ancienne planche de surf en tant que navigateur par défaut, ce qui n'est pas une bonne chose, selon Microsoft. IE n'est en effet plus équipé des nouvelles normes et éprouvera à l'avenir toujours plus souvent des difficultés avec certains sites web.

"Internet Explorer est une solution de compatibilité. Nous ne développons plus de nouvelles normes pour IE et bien que de nombreux sites y fonctionneront tout simplement encore, les développeurs ne testeront plus leurs sites pour Internet Explorer aujourd'hui, mais bien pour les navigateurs récents", déclare Chris Jackson, responsable à l'échelle mondiale de la cyber-sécurité chez Microsoft, dans un communiqué posté sur son blog.

Jackson conseille donc de ne plus utiliser IE que pour d'anciens sites web internes, qui sont surtout optimisés pour fonctionner dans Internet Explorer. Pour tout le reste, il recommande un navigateur récent.