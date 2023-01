Microsoft entend ajouter 'sous peu' le générateur de texte sophistiqué ChatGPT de l'entreprise OpenAI à sa plate-forme cloud Azure, comme l'a annoncé le groupe américain de logiciels. En agissant ainsi, Microsoft mise clairement davantage sur la technologie de l'intelligence artificielle (AI).

ChatGPT a fait sensation ces derniers mois en générant, sur base de l'intelligence artificielle, des textes qui se distinguent à peine des écrits humains. Le chatbot est capable de répondre à des questions et à des requêtes de manière naturelle, puis d'aller plus avant sur le thème abordé. Il pourrait ainsi devenir un sérieux concurrent des applications AI de Google par exemple.

Il est récemment apparu que Microsoft négociait à propos d'un nouveau méga-investissement dans OpenAI, l'entreprise créée en 2015 par Elon Musk et par l'investisseur technologique Sam Altman. Le montant que Microsoft souhaiterait injecter dans OpenAI, pourrait atteindre les 10 milliards de dollars, selon certains initiés. En 2019 déjà, Microsoft avait investi un milliard de dollars dans l'entreprise, ce qui fait qu'elle en détient une participation.

En ajoutant ChatGPT à Azure, Microsoft permettra à ses clients 'cloud' d'avoir accès non seulement au générateur de texte d'OpenAI, mais aussi à Dall-E. Sur une simple instruction écrite, ce dernier programme élabore 'une oeuvre d'art' au départ d'images regroupées, disponibles sur internet.

ChatGPT a fait sensation ces derniers mois en générant, sur base de l'intelligence artificielle, des textes qui se distinguent à peine des écrits humains. Le chatbot est capable de répondre à des questions et à des requêtes de manière naturelle, puis d'aller plus avant sur le thème abordé. Il pourrait ainsi devenir un sérieux concurrent des applications AI de Google par exemple.Il est récemment apparu que Microsoft négociait à propos d'un nouveau méga-investissement dans OpenAI, l'entreprise créée en 2015 par Elon Musk et par l'investisseur technologique Sam Altman. Le montant que Microsoft souhaiterait injecter dans OpenAI, pourrait atteindre les 10 milliards de dollars, selon certains initiés. En 2019 déjà, Microsoft avait investi un milliard de dollars dans l'entreprise, ce qui fait qu'elle en détient une participation.En ajoutant ChatGPT à Azure, Microsoft permettra à ses clients 'cloud' d'avoir accès non seulement au générateur de texte d'OpenAI, mais aussi à Dall-E. Sur une simple instruction écrite, ce dernier programme élabore 'une oeuvre d'art' au départ d'images regroupées, disponibles sur internet.