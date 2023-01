Le groupe technologique américain Microsoft admet une délégation syndicale pour la première fois en 47 ans d'existence. Elle le fait à la demande des employés de la filiale de jeux vidéo ZeniMax Studios. Cette société a développé, entre autres, le jeu populaire DOOM.

Ce faisant, Microsoft suit une tendance, puisque d'autres entreprises technologiques telles qu'Apple, Amazon et Google ont autorisé la représentation syndicale sur le lieu de travail.

Le syndicat CWA (Communications Workers of America) a salué l'admission d'une représentation syndicale chez ZeniMax, filiale de Microsoft. "De nombreuses entreprises ont délibérément suivi une politique de désyndicalisation. Microsoft suit une voie différente, qui sera bénéfique à la culture d'entreprise, ainsi qu'au service à la clientèle", a déclaré Chris Shelton, président de CWA. Il espère que cela pourra servir "d'exemple à l'industrie".

Le syndicat représentera quelque 300 travailleurs chargés du contrôle de la qualité chez ZeniMax Studios, travaillant dans le Maryland et au Texas. Le syndicat devrait négocier les salaires et les conditions de travail à l'avenir.

