Microsoft absorbe le spécialiste DPU Fungible

Microsoft rachète pour un montant non révélé Fungible, un fournisseur de ce qu'on appelle 'l'infrastructure composable'. La technologie de l'entreprise a comme but d'accélérer les performances du réseau et du stockage dans les centres de données au moyen d'unités de traitement de données (DPU) efficientes et économes en énergie.

© Fungible