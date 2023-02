Meta, la société-mère de Facebook, a constitué une nouvelle équipe de production destinée à intégrer les technologies branchées dans des produits comme Instagram, Facebook et WhatsApp.

Voilà ce qu'indique le CEO Mark Zuckerberg dans un communiqué posté: 'Nous entendons dans un premier temps nous focaliser sur la création d'outils créatifs et expressifs. A plus long terme, nous développerons également des personnages AI susceptibles d'aider les gens.' L'équipe devra travailler avec différents groupes, afin de concevoir et d'intégrer tant des 'expériences textuelles' (dans WhatsApp et Messenger) que des services d'imagerie (comme des filtres sur Instagram et de nouveaux formats publicitaires).

Dans la pratique, cela revient à dire que Meta saute dans le train de l'AI générative, la technologie qui commande des chatbots tels ChatGPT, ainsi que des générateurs d'images tels Stable Diffusion. Ce pas est accompli quelques mois après que les deux technologies ont été rendues publiques et accueillies avec des éloges. Depuis lors, Microsoft a aussi fortement investi dans OpenAI, afin de porter le chatbot dans Bing et dans les programmes bureautiques de l'entreprise. Google a entre-temps annoncé son propre algorithme linguistique baptisé Bard.

Meta semble certes quelque peu plus prudente dans son désir de prendre le train en marche, mais l'entreprise déclare néanmoins qu'elle prépare depuis longtemps déjà son propre robot linguistique appelé LLaMA. L'algorithme a été rendu public la semaine dernière. Il est question ici d'un générateur de langage ne permettant pas de discuter, comme le fait ChatGPT. L'accent paraît surtout être mis sur la recherche académique, et l'algorithme peut être librement utilisé par les universités, ONG et laboratoires. A en juger par les annonces sur les 'personnages' de Zuckerberg, Meta espère à l'avenir peut-être aussi lancer des chatbots et autres assistants similaires.

Voilà ce qu'indique le CEO Mark Zuckerberg dans un communiqué posté: 'Nous entendons dans un premier temps nous focaliser sur la création d'outils créatifs et expressifs. A plus long terme, nous développerons également des personnages AI susceptibles d'aider les gens.' L'équipe devra travailler avec différents groupes, afin de concevoir et d'intégrer tant des 'expériences textuelles' (dans WhatsApp et Messenger) que des services d'imagerie (comme des filtres sur Instagram et de nouveaux formats publicitaires).Dans la pratique, cela revient à dire que Meta saute dans le train de l'AI générative, la technologie qui commande des chatbots tels ChatGPT, ainsi que des générateurs d'images tels Stable Diffusion. Ce pas est accompli quelques mois après que les deux technologies ont été rendues publiques et accueillies avec des éloges. Depuis lors, Microsoft a aussi fortement investi dans OpenAI, afin de porter le chatbot dans Bing et dans les programmes bureautiques de l'entreprise. Google a entre-temps annoncé son propre algorithme linguistique baptisé Bard.Meta semble certes quelque peu plus prudente dans son désir de prendre le train en marche, mais l'entreprise déclare néanmoins qu'elle prépare depuis longtemps déjà son propre robot linguistique appelé LLaMA. L'algorithme a été rendu public la semaine dernière. Il est question ici d'un générateur de langage ne permettant pas de discuter, comme le fait ChatGPT. L'accent paraît surtout être mis sur la recherche académique, et l'algorithme peut être librement utilisé par les universités, ONG et laboratoires. A en juger par les annonces sur les 'personnages' de Zuckerberg, Meta espère à l'avenir peut-être aussi lancer des chatbots et autres assistants similaires.