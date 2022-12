Meta Platforms, la société-mère de Facebook, ne pourra bientôt plus afficher des publicités personnalisées qu'après que les personnes concernées lui aient donné l'autorisation d'utiliser leurs données.

Voilà ce qu'a décidé le régulateur européen de la confidentialité EDPB (comité européen de la protection des données) dans le cadre d'une décision encore confidentielle, selon l'agence de presse Reuters sur base des dires d'un initié. Cela pourrait porter de nouveau nettement atteinte au modèle commercial de l'entreprise américaine de médias sociaux.

L'affaire débuta il y a quelques années avec une plainte déposée par le défenseur autrichien du respect de la vie privée Maximilian Schrems à propos de Facebook Irlande, où se trouve le siège central européen de l'entreprise. Schrems s'était plaint auprès de l'instance irlandaise en charge de la protection des données du transfert de données personnelles par Facebook Irlande vers la société-mère aux Etats-Unis. Selon lui, les utilisateurs devraient pouvoir choisir si l'entreprise est autorisée ou non à utiliser leurs données à des fins publicitaires, plutôt que leur demander leur accord à propos d'une liste de conditions générales d'utilisation.

Meta elle-même ne souhaite pas réagir sur le fond. Selon un porte-parole, l'entreprise est encore en train de négocier avec les autorités irlandaises. A l'EDPB, on se refuse de donner plus de détails sur la décision prise, à cette exception près que le régulateur européen a pris des mesures, parce que les contrôleurs nationaux européens n'étaient pas d'accord sur la façon, dont les autorités irlandaises traitaient la question.

La Bourse de New York a été quelque peu secouée par les investisseurs. La valeur de l'action Meta a hier mardi perdu quasiment 7 pour cent de sa valeur. Un expert dans le domaine des règles de confidentialité du bureau d'avocats britannique Addleshaw Goddard explique que l'entreprise dirigée par Mark Zuckerberg devrait peut-être modifier sa politique publicitaire, ce qui pourrait constituer un fameux défi supplémentaire à relever, selon le spécialiste. Meta pourrait encore faire appel de la décision qui sera probablement appliquée d'ici un mois.

Source: ANP

