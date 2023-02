Meta a lancé Community Chats, une nouvelle fonctionnalité pour groupes Facebook, afin de mener des conversations en temps réel avec d'autres membres et ce par clavardage (chat), vidéo et audio. Les Community Chats seront progressivement déployés.

Les Community Chats (clavardages communautaires) sont destinés à faciliter l'approfondissement de certains sujets avec un sous-groupe d'une même page Facebook. Grâce à cette fonction, les gestionnaires peuvent démarrer une conversation et recevoir des réactions en direct, plutôt que de devoir attendre que des personnes se livrent à des commentaires sur le contenu d'un message.

Différentes options

'Les gens peuvent utiliser les Community Chats pour répartir les clavardages en catégories, afin que les membres d'un groupe identifient aisément les thèmes pertinents', déclare-t-on chez Meta. Et l'entreprise de médias sociaux de citer l'exemple d'écoles et de professeurs à même de créer des canaux par matière abordée pour des groupes d'études avant les examens finaux. Les participants peuvent alors recourir à la vidéo ou à l'audio dans le cadre d'un accompagnement sur mesure en direct.

Différentes options sont disponibles. Pensez aux clavardages pour les membres d'un groupe à propos d'un thème spécifique, des chats événementiels pour les sorties ou les réunions, et d'autres encore permettant aux administrateurs d'annoncer de vastes mises à jour. Enfin, il existe des canaux audio pour un maximum de trente membres par groupe pour partager des commentaires en direct ou recevoir un support en temps réel.

