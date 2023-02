Le régulateur américain FTC autorise finalement le rachat de Within par la société-mère de Facebook, Meta Platforms. Il avait précédemment tenté de s'opposer à cette acquisition en se tournant vers la Justice, mais ce procès, il l'a perdu. A présent, FTC exclut toute action juridique ultérieure.

Le rachat de la jeune pousse Within, qui a créé une appli de fitness sur base de la réalité virtuelle, avait été annoncé fin 2021 déjà par Meta. Mais le régulateur FTC, sous la direction de Lina Khan nommée par Joe Biden, ne voulait pas laisser passer sans réagir le rachat de cette petite startup. Il affirmait que ce genre de petits rachats peut aussi potentiellement restreindre la concurrence.

Métavers

Le tribunal a décidé que le régulateur FTC n'a pas fourni suffisamment de preuves qu'il en irait ainsi dans ce cas. Mais selon l'organisme gouvernemental, le juge a bien confirmé dans sa sentence la base juridique de l'affaire.

Cette décision a permis à Meta d'entériner officiellement le rachat de Within au début de ce mois. La société-mère de Facebook, d'Instagram et de WhatsApp mise pleinement sur la réalité virtuelle, parce que son directeur Mark Zuckerberg pense que nous allons tous faire à l'avenir des affaires dans un monde virtuel, le métavers. Par le biais d'un nouveau procès, le régulateur FTC aurait encore pu exiger que le rachat soit annulé.

