Le groupe Proximus a enregistré un chiffre d'affaires sous-jacent en progression de 8,1% au 4e trimestre de son exercice, à 1,56 milliard d'euros, et un ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) en hausse de 1,4% en glissement annuel (415 millions d'euros), indique l'entreprise de télécommunications vendredi.

Au niveau du marché belge, la hausse du chiffre d'affaires est 2,1% au 4e trimestre (389 millions d'euros), tandis que l'ebitda progresse de 1,8%. Proximus est parvenu à augmenter sa base de clients mobiles de 43.000 unités pour le post-payé, tandis que les abonnements à internet ont diminué de 9.000 unités. Les offres convergentes résidentielles comptent 13.000 clients supplémentaires. L'érosion des lignes de téléphonie fixes s'est poursuivie, avec une perte de 53.000 lignes.

Proximus a également intensifié sa stratégie liée à la fibre optique : la couverture atteint 21% de la population belge, portant la base à 252.000 lignes fibre activées à la fin décembre 2022.

Proximus souligne avoir réalisé ses prévisions pour l'année 2022.

"Nous avons terminé l'année 2022 sur une excellente dynamique. Portés par nos segments nationaux et internationaux, nous avons enregistré notre plus forte croissance trimestrielle de l'année en termes de chiffre d'affaires du groupe. Les effets de l'inflation ont été contenus efficacement, ce qui nous permet d'assurer également une croissance de notre ebitda", déclare Guillaume Boutin, CEO de Proximus, cité dans le communiqué. Pour 2023, Proximus prévoit un chiffre d'affaires domestique en augmentation de 1% à 3 % en glissement annuel, tandis que l'ebitda sous-jacent domestique et du groupe devrait diminuer d'environ 3%.

