La dose quotidienne de 'drame' que fournit Elon Musk chez Twitter, fait les affaires de son petit concurrent Mastodon. Cette plate-forme décentralisée accueille en effet journellement des milliers d'utilisateurs.

Jusque tout récemment, Mastodon recensait quelque 300.000 utilisateurs mensuels actifs. Mais entre octobre et novembre, ce nombre a atteint 2,5 millions. Il n'y a du reste pas que des utilisateurs ordinaires, mais aussi des organisations, politiciens, écrivains, acteurs et journalistes qui y ouvrent un compte. En novembre encore, on apprenait que le nombre d'utilisateurs actifs y avait atteint les 600.000.

Eugen Rochko, le fondateur de Mastodon, révèle ces informations dans une déclaration à propos du fait que Twitter a supprimé le compte que Mastodon y avait créé et ce, pour avoir publié un lien menant à un compte Mastodon qui suivait le jet privé d'Elon Musk.

Depuis quelque temps déjà, le compte Mastodon ouvert sur Twiter agaçait Musk, à tel point qu'il modifia les règles pour le rendre illégal (sur Twitter). Par la suite, différents journalistes furent aussi exclus de la plate-forme, parce qu'ils avaient écrit des articles sur le sujet et donc aussi sur Mastodon qui, comme susmentionné, disposait sur Twitter d'un lien menant à un outil similaire. Dimanche passé, une règle fut même introduite, qui interdisait les liens vers d'autres médias sociaux, tels Mastodon. Une règle qui du reste fut supprimée à peine 12 heures plus tard suite à des protestations.

Entre-temps, le compte @joinmastodon sur Twitter est de nouveau disponible, tout comme ceux des journalistes précédemment exclus. Mastodon saisit en tout cas l'opportunité pour démontrer l'utilité d'un réseau décentralisé, où un directeur ne peut changer les règles à tout moment.

