LRM investit dans une entreprise allemande

Silicon Line produit des connexions optiques dans le domaine de l'électronique. Cette technologie, qui se traduit par des câbles à la fois fins et légers, permet la réalisation de connexions rapides sur d'assez longues distance et a pour but de représenter une alternative aux câbles cuivrés classiques et ce, tant dans l'électronique à la consommation que dans les environnements industriels.

La phase de capitalisation a été dirigée par Capital-E, mais a impliqué aussi LRM, Munich Venture Partners et Unixtar. Avec cet apport financier, l'entreprise entend notamment accélérer sa production et réaliser des mises à niveau dans son usine d'Hasselt.