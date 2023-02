Le groupe télécom américain Liberty Global, la société-mère de l'entreprise belge Telenet, a pris une participation de l'ordre de 4,92 pour cent dans l'opérateur britannique Vodafone.

Liberty devient ainsi le troisième plus important actionnaire de Vodafone. Le groupe américain affirme ne pas viser une prise de contrôle de Vodafone et ne pas non plus y nommer un administrateur.

'Comme beaucoup d'autres, nous croyons que le cours actuel de l'action Vodafone ne reflète ni la valeur sous-jacente à long terme de ses activités d'entreprise ni ses opportunités de consolidation et d'infrastructure', déclare le CEO de Liberty, Mike Fries. Le cours de l'action Vodafone a connu une tendance à la baisse ces dernières années.

Fries signale que Liberty appliquera une discipline financière et s'attend à ce qu'après cet investissement, le capital de l'entreprise 'soit complété au fil du temps par la vente de certaines activités non essentielles'.

Liberty est l'actionnaire principal de Telenet. Le groupe détient un peu moins de 60 pour cent de l'opérateur télécom belge.

