Les Volkswagen électriques actualisées via internet

Tout propriétaire d'une voiture électrique Volkswagen ne devra plus attendre une visite au garage pour recevoir les mises à jour pour son véhicule. Le constructeur automobile allemand équipe en effet désormais ses voitures de la technologie 'over the air', afin de pouvoir les actualiser partout, par exemple par le biais d'un réseau mobile.

La Volkswagen électrique ID.4. © VW