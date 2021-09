Il sera bientôt possible dans huit états américains d'utiliser l'appli Wallet sur l'iPhone pour présenter aux autorités sa carte d'identité ou son permis de conduire. Le service américain des douanes TSA va permettre aux passagers dans plusieurs aéroports de s'identifier au moyen de leur smartphone.

Ce sont d'abord les utilisateurs dans les états d'Arizona et de Géorgie qui bénéficieront de cette possibilité. Suivront ensuite le Connecticut, l'Iowa, le Kentucky, le Maryland, l'Oklahoma et l'Utah. Apple considère l'appli en question comme 'une étape importante dans notre désir de remplacer les portefeuilles physiques par des variantes mobiles sûres et faciles'.

Les pièces d'identité devront être importées de la même manière que ce qui se fait actuellement avec les cartes de paiement et bancaires dans l'appli. L'état qui aura délivré la pièce d'identité, devra en confirmer l'authenticité. La firme technologique déclare se concerter avec d'autres états encore en vue de déployer plus avant les preuves d'identification numériques.

Ce sont d'abord les utilisateurs dans les états d'Arizona et de Géorgie qui bénéficieront de cette possibilité. Suivront ensuite le Connecticut, l'Iowa, le Kentucky, le Maryland, l'Oklahoma et l'Utah. Apple considère l'appli en question comme 'une étape importante dans notre désir de remplacer les portefeuilles physiques par des variantes mobiles sûres et faciles'.Les pièces d'identité devront être importées de la même manière que ce qui se fait actuellement avec les cartes de paiement et bancaires dans l'appli. L'état qui aura délivré la pièce d'identité, devra en confirmer l'authenticité. La firme technologique déclare se concerter avec d'autres états encore en vue de déployer plus avant les preuves d'identification numériques.