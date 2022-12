Les services en ligne de la ville de Diest ont été piratés durant la nuit de dimanche à lundi, indique l'administration communale dans un communiqué de presse. Les services aux guichets ne fonctionnent pas, et il est impossible de recevoir ou de répondre aux courriels.

La cyber-attaque semble à première vue avoir ciblé les systèmes internes tels le mail et internet, mais le logiciel nécessaire pour aider numériquement les habitants est temporairement aussi inaccessible, selon la ville.

L'administration communale déclare mettre tout en oeuvre pour remettre les systèmes en marche. "Actuellement, nous sommes dans l'impossibilité de proposer un service optimal", déclare le bourgmestre Christophe De Graef. "Cela signifie entre autres que les services aux guichets ne fonctionnent pas, que nous ne pouvons pas recevoir de courriels et a fortiori y répondre. Pour les affaires urgentes, nous restons accessibles par la voie téléphonique, mais il n'est pour l'instant pas possible de fixer des rendez-vous."

On ignore encore qui est à l'initiative du piratage. A Anvers aussi, des hackers sont parvenus à paralyser les services en ligne. Ces derniers sont fortement perturbés depuis la semaine dernière. Le collectif de pirates Play revendique l'attaque et exige à présent le versement d'une rançon par la ville.

Les services en ligne de la ville de Diest ont été piratés durant la nuit de dimanche à lundi, indique l'administration communale dans un communiqué de presse. Les services aux guichets ne fonctionnent pas, et il est impossible de recevoir ou de répondre aux courriels.La cyber-attaque semble à première vue avoir ciblé les systèmes internes tels le mail et internet, mais le logiciel nécessaire pour aider numériquement les habitants est temporairement aussi inaccessible, selon la ville.L'administration communale déclare mettre tout en oeuvre pour remettre les systèmes en marche. "Actuellement, nous sommes dans l'impossibilité de proposer un service optimal", déclare le bourgmestre Christophe De Graef. "Cela signifie entre autres que les services aux guichets ne fonctionnent pas, que nous ne pouvons pas recevoir de courriels et a fortiori y répondre. Pour les affaires urgentes, nous restons accessibles par la voie téléphonique, mais il n'est pour l'instant pas possible de fixer des rendez-vous." On ignore encore qui est à l'initiative du piratage. A Anvers aussi, des hackers sont parvenus à paralyser les services en ligne. Ces derniers sont fortement perturbés depuis la semaine dernière. Le collectif de pirates Play revendique l'attaque et exige à présent le versement d'une rançon par la ville.