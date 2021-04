Les serveurs du centre de données de Google situé à Eemshaven (Pays-Bas) ne devront plus être refroidis au moyen d'eau potable. A partir de cette semaine, les entreprises hébergées dans le parc industriel de Groningen utiliseront en effet de l'eau industrielle épurée.

Le projet est une collaboration de Waterbedrijf Groningen, North Water et Google. Le géant technologique a investi 45 millions d'euros dans la nouvelle installation d'épuration d'eau et dans de nouvelles canalisations et sera aussi le premier client de cette eau industrielle.

Eau usée épurée

L'eau industrielle est constituée d'eau de surface provenant du canal de l'Ems tout proche. Provisoirement, c'était de l'eau potable qui était utilisée comme eau de refroidissement et de production dans le parc industriel, ce qui est une solution moins durable. A l'avenir, les entreprises espèrent renforcer encore le projet en fournissant de l'eau usée épurée au port d'Ems.

Le nouveau mode de refroidissement à Eemshaven n'est du reste pas une primeur. Au contraire, dans le centre de données belge situé à Saint-Ghislain (Hainaut), le refroidissement s'effectue également avec de l'eau recyclée provenant d'un canal industriel proche.

