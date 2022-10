Le service de clavardage WhatsApp était ce matin aux prises avec une panne à l'échelle internationale: de nombreux messages ne pouvaient pas être envoyés ou n'arrivaient pas à destination. Peu avant midi, les problèmes semblaient avoir été résolus.

Le dysfonctionnement débuta ce matin aux environs de 9 heures et toucha des utilisateurs dans plusieurs pays, dont la Belgique. Sur Allestoringen.be, quasiment sept mille plaintes ont été déposées au cours de la première heure des problèmes de WhatsApp, alors que le pendant néerlandais de ce site en a même reçu plus de 115.000.

Initialement, la panne ne semblait toucher que les conversations de groupe, mais un peu plus tard, les communications ordinaires ne fonctionnèrent plus non plus. On ne connaît pas encore la cause du dysfonctionnement.

