Suite à des pourparlers menés avec les Etats-Unis, les Pays-Bas et le Japon appliqueraient désormais une plus large interdiction d'exportation de puces et de machines à puces. Ces dernières ne pourront plus être exportées vers la Chine. La mesure semble principalement toucher le fabricant de machines à puces ASML.

Voilà ce que révèle l'agence de presse Bloomberg. Après en avoir discuté avec les autorités américaines, les Pays-Bas auraient promis de bloquer l'exportation des machines à puces les plus modernes d'ASML vers la Chine. Il s'agit de machines EUV recourant à la lithographie par immersion et permettant de fabriquer des puces particulièrement puissantes et compactes. Selon Bloomberg, les Etats-Unis auraient voulu aussi interdire l'exportation d'anciennes machines DUV, dont une grande quantité se trouve à présent déjà en Chine. Le premier ministre néerlandais Rutte a déjà déclaré qu'ils ne souhaitait pas commenter publiquement ces pourparlers et ce qui a été signé exactement, car le contenu serait trop sensible.

La firme néerlandaise ASML est l'un des plus importants fournisseurs au monde de machines pour la fabrication de nouvelles puces. En tant que telle, ASML - et son pays d'origine - assume un rôle-clé dans les tentatives de la part des Américains entre autres d'empêcher que des puces sophistiquées n'aboutissent en Chine. Depuis quelques années déjà, les Etats-Unis et la Chine entretiennent des relations tendues. Outre les Pays-Bas, le Japon aurait la semaine dernière également promis de limiter ses exportations de puces vers la Chine.

