Les opérateurs télécoms européens continuent d'exiger que les grandes entreprises de l'internet, comme Facebook, Google, Amazon ou Netflix, payent également leur part dans l'utilisation de la bande passante des réseaux 5G et de fibre optique. Ces géants y sont en effet responsables d'énormes flux de données. S'exprimant depuis le salon des télécoms Mobile World Congress de Barcelone, la Commission européenne semble désormais ne plus être sourde à cette demande.

Il y a dix ans, les entreprises de télécommunications avaient déjà demandé une contribution des entreprises technologiques générant une forte consommation de données. À l'époque, on craignait l'émergence d'un internet à deux vitesses, qui irait à l'encontre du principe de neutralité du réseau que l'Europe veut défendre. Les géants du web s'opposent cependant fortement à cette requête.

Un changement de cap semble à présent imminent. L'Union européenne doit envisager de nouveaux moyens d'améliorer les réseaux de télécommunications, même si cela implique une contribution des géants de la technologie, a en effet déclaré lundi Thierry Breton. Le commissaire européen chargé du Marché intérieur s'exprimait à Barcelone, où a lieu actuellement l'un des plus importants salons des télécommunications au monde.

"Nous devons trouver un modèle de financement pour les investissements gigantesques, équitablement réparti et respectant les éléments fondamentaux de notre législation européenne", a dit le commissaire français. Il ne s'agit pas d'un "choix binaire" ou d'une bataille entre l'industrie des télécoms et la tech, a-t-il également souligné, se voulant rassurant face aux inquiétudes manifestées par le secteur.

Thierry Breton s'entretiendra notamment avec le patron de Netflix, Greg Peters, à Barcelone. Selon la CEO du groupe français de télécommunications Orange, Christel Heydemann, la gestion du volume de données des cinq plus grands services en ligne coûte 15 milliards d'euros par an aux opérateurs de télécommunications. Ensemble, ils représenteraient environ 55% du trafic de données.

La situation n'est pas "soutenable", a-t-elle insisté lundi, en saluant l'initiative lancée la semaine dernière par la Commission européenne, qui souhaite une "juste contribution" des géants de l'internet pour financer les infrastructures télécoms dans l'UE.

Il y a dix ans, les entreprises de télécommunications avaient déjà demandé une contribution des entreprises technologiques générant une forte consommation de données. À l'époque, on craignait l'émergence d'un internet à deux vitesses, qui irait à l'encontre du principe de neutralité du réseau que l'Europe veut défendre. Les géants du web s'opposent cependant fortement à cette requête.Un changement de cap semble à présent imminent. L'Union européenne doit envisager de nouveaux moyens d'améliorer les réseaux de télécommunications, même si cela implique une contribution des géants de la technologie, a en effet déclaré lundi Thierry Breton. Le commissaire européen chargé du Marché intérieur s'exprimait à Barcelone, où a lieu actuellement l'un des plus importants salons des télécommunications au monde."Nous devons trouver un modèle de financement pour les investissements gigantesques, équitablement réparti et respectant les éléments fondamentaux de notre législation européenne", a dit le commissaire français. Il ne s'agit pas d'un "choix binaire" ou d'une bataille entre l'industrie des télécoms et la tech, a-t-il également souligné, se voulant rassurant face aux inquiétudes manifestées par le secteur.Thierry Breton s'entretiendra notamment avec le patron de Netflix, Greg Peters, à Barcelone. Selon la CEO du groupe français de télécommunications Orange, Christel Heydemann, la gestion du volume de données des cinq plus grands services en ligne coûte 15 milliards d'euros par an aux opérateurs de télécommunications. Ensemble, ils représenteraient environ 55% du trafic de données.La situation n'est pas "soutenable", a-t-elle insisté lundi, en saluant l'initiative lancée la semaine dernière par la Commission européenne, qui souhaite une "juste contribution" des géants de l'internet pour financer les infrastructures télécoms dans l'UE.