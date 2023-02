Zoox, une filiale d'Amazon, a annoncé lundi avoir pour la première fois fait rouler, sur une courte portion de voie publique en Californie, les navettes qu'elle a conçues pour être entièrement autonomes, sans volant ni pédale.

Cette avancée reste limitée: les passagers sont des employés du groupe transportés gratuitement et la navette est autorisée par les autorités à circuler sur un trajet de 1,6 kilomètre (1 mile) entre deux bâtiments du siège situé à Foster City.

Mais elle marque une étape clé pour le groupe, qui affirme qu'il s'agit d'une première mondiale pour un véhicule spécifiquement conçu pour être entièrement autonome. D'autres entreprises, comme Waymo, une filiale d'Alphabet, ou Cruise, une filiale de General Motors, déploient depuis plusieurs années, dans des zones limitées, des voitures pouvant se déplacer sans chauffeur mais elles disposent toujours d'un siège conducteur, d'un volant et de pédale au cas où un humain doit reprendre le contrôle.

"En annonçant le premier trajet de notre navette autonome pour les employés, nous ajoutons aux progrès réalisés par le secteur au cours de l'année passée et nous nous rapprochons de la commercialisation d'un service de taxi autonome destiné au grand public", a souligné la directrice générale de Zoox, Aicha Evans, citée dans un communiqué.

Cette avancée reste limitée: les passagers sont des employés du groupe transportés gratuitement et la navette est autorisée par les autorités à circuler sur un trajet de 1,6 kilomètre (1 mile) entre deux bâtiments du siège situé à Foster City.Mais elle marque une étape clé pour le groupe, qui affirme qu'il s'agit d'une première mondiale pour un véhicule spécifiquement conçu pour être entièrement autonome. D'autres entreprises, comme Waymo, une filiale d'Alphabet, ou Cruise, une filiale de General Motors, déploient depuis plusieurs années, dans des zones limitées, des voitures pouvant se déplacer sans chauffeur mais elles disposent toujours d'un siège conducteur, d'un volant et de pédale au cas où un humain doit reprendre le contrôle."En annonçant le premier trajet de notre navette autonome pour les employés, nous ajoutons aux progrès réalisés par le secteur au cours de l'année passée et nous nous rapprochons de la commercialisation d'un service de taxi autonome destiné au grand public", a souligné la directrice générale de Zoox, Aicha Evans, citée dans un communiqué.