En fait, c'est la Sonos Beam qui aurait dû disposer du son Dolby Atmos. Deux ans plus tard, tel est enfin le cas avec la Sonos Arc. Une barre de son qui à tous points de vue est la grande soeur de la Beam et qui plonge l'amateur de films et de jeux littéralement au beau milieu de la pluie diluvienne, des explosions ou des fusillades.