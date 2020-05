Les instances publiques allemandes ne devraient plus pouvoir utiliser WhatsApp. La sécurité des données du service de clavardage n'est en effet pas suffisante, selon le responsable allemand du respect de la vie privée, Ulrich Kelber.

Cette préoccupation ressort d'un courrier rédigé par Kelber en personne, fonctionnaire fédéral en charge de la protection des données, adressé aux instances publiques allemandes. Dans son courrier, qui a été consulté par le journal Handelsblatt, Kelber estime que l'utilisation de WhatsApp par les services publics allemands doit être 'exclue'.

Profils de citoyens

Le fonctionnaire signale entre autres que des métadonnées de messages sont transférées à WhatsApp et à la société-mère Facebook. De plus, l'appli collecterait toutes sortes d'autres renseignements sur les utilisateurs, comme la version du système d'exploitation, le type de smartphone et le pays dans lequel se trouve l'appareil. Selon Kelber, ces données peuvent ensuite être exploitées pour créer des profils de citoyens.

Dans une réaction au Handelsblatt, WhatsApp déclare qu'aucune donnée n'est utilisée pour générer des profils (publicitaires). Le porte-parole de l'entreprise insiste aussi sur le fait que WhatsApp ne peut lire les messages des utilisateurs.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

Cette préoccupation ressort d'un courrier rédigé par Kelber en personne, fonctionnaire fédéral en charge de la protection des données, adressé aux instances publiques allemandes. Dans son courrier, qui a été consulté par le journal Handelsblatt, Kelber estime que l'utilisation de WhatsApp par les services publics allemands doit être 'exclue'.Profils de citoyensLe fonctionnaire signale entre autres que des métadonnées de messages sont transférées à WhatsApp et à la société-mère Facebook. De plus, l'appli collecterait toutes sortes d'autres renseignements sur les utilisateurs, comme la version du système d'exploitation, le type de smartphone et le pays dans lequel se trouve l'appareil. Selon Kelber, ces données peuvent ensuite être exploitées pour créer des profils de citoyens.Dans une réaction au Handelsblatt, WhatsApp déclare qu'aucune donnée n'est utilisée pour générer des profils (publicitaires). Le porte-parole de l'entreprise insiste aussi sur le fait que WhatsApp ne peut lire les messages des utilisateurs.En collaboration avec Dutch IT-channel.