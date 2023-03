Les fournisseurs chinois d'Apple veulent déplacer assez rapidement leurs activités de la Chine vers l'étranger. Voilà ce qu'annonce Kazujoshi Yoshinaga, vice-président de GoerTek, un producteur d'AirPods, les écouteurs sans fil d'Apple.

Son entreprise souhaiterait également s'en aller. Les fournisseurs agissent ainsi suite aux tensions grandissantes entre la Chine et les Etats-Unis, le pays d'origine d'Apple. En coulisses, ce seraient pas moins de neuf des dix principaux fournisseurs qui se prépareraient à des déménagements à grande échelle, selon Yoshinaga.

Les analystes de l'agence de presse Bloomberg estiment que cela pourrait prendre des années pour déplacer 10 pour cent seulement de la capacité d'Apple en dehors de la Chine. Pour sa part, GoerTek s'attend à ce que cela se passe nettement plus vite. L'entreprise a déjà investi 280 millions de dollars dans une nouvelle usine au Vietnam. De plus, elle envisage de s'étendre en Inde, à en croire Yoshinaga. Selon lui, des firmes technologiques américaines auraient insisté pour qu'il recherche des emplacements alternatifs. Le Vietnam demeure provisoirement une option de repli attrayante pour Apple. Le groupe technologique pourrait y faire fabriquer aussi ses iPads et MacBooks, en plus des AirPods.

Luxshare Precision Industry, un autre fournisseur important d'écouteurs sans fil d'Apple, dispose déjà d'une usine au Vietnam. Apple et la Chine sont en fait liées depuis des décennies. The Wall Street Journal avait toutefois révélé en décembre déjà sur base des dires d'initiés qu'Apple souhaitait être moins dépendante de la Chine. Cela vaut aussi pour le production des iPhones que l'entreprise a déjà déployée en dehors de ce pays. Les relations entre la Chine et les Etats-Unis sont tendues depuis quelque temps déjà. En 2021, le sénat américain avait approuvé des investissements massifs dans le but de réduire la puissance économique chinoise, surtout en matière technologique. Le président Joe Biden a aussi élargi la liste des entreprises chinoises dans lesquelles les investissements ne sont plus autorisés.

