L'appli, baptisée Artifact, a comme but de vous présenter un flux d'articles agrégés par une intelligence artificielle, à l'instar de TikTok notamment.

Kevin Systrom et Mike Krieger, qui avaient créé Instagram avant de le revendre à Facebook/Meta il y a des années déjà, sont de retour avec un nouveau projet. Les développeurs lancent en effet une appli d'actualité appelée Artifact, ce qui signifie 'articles, faits (facts en anglais) et intelligence artificielle', comme ils l'ont expliqué au site technologique Platformer. Il s'agit là d'un agrégateur d'actualité qui proposera un flux créé par AI d'après l'exemple de l'algorithme de TikTok. Plus vous lirez d'articles, plus votre flux d'actualités devrait être personnalisé.

L'appli se trouve actuellement encore en phase bêta, mais Artifact fait déjà l'objet de maintes controverses dans le secteur. Pensez par exemple aux discussions sur les préjugés dans les articles d'actualité qui sont mis en avant sur Twitter et d'autres plates-formes. Systrom et Krieger déclarent déjà que leur flux d'articles sera composé de publications tant de gauche que de droite, et que les messages postés qui 'promeuvent des mensonges' seront bloqués.

