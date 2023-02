Des utilisateurs du service de messagerie de Microsoft, en ce compris les adresses Outlook, Hotmail et Live, ont reçu une quantité singulièrement grande de spam hier lundi. Le problème devrait être à présent résolu.

Tant sur Twitter que sur Reddit et sur plusieurs forums, des utilisateurs d'Outlook se plaignaient que leur boîte mail laissait passer énormément de pourriels (spam), alors qu'en principal, ces derniers sont en grande partie automatiquement éliminés.

Il s'agissait des boîtes aux lettres de Microsoft, des adresses mail avec entre autres les suffixes @outlook.com @hotmail.com et @live.com. Tout utilisateur du programme de messagerie ou de l'appli mobile Outlook avec une autre adresse mail n'était pas concerné.

L'origine du problème n'était dans un premier temps pas connue. Microsoft déclare cependant sur sa page de statut que certains utilisateurs ont reçu davantage de spam lundi. L'entreprise aurait ensuite découvert et traité la source du problème. A présent, les mails indésirables seraient de nouveau mieux filtrés.

