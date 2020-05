Les Etats-Unis prolongent d'un an l'interdit sur le matériel télécom d'Huawei et de ZTE

Pieterjan Van Leemputten Pieterjan Van Leemputten est rédacteur chez Data News.

L'année prochaine, les opérateurs télécoms américains ne pourront, semble-t-il, pas non plus utiliser l'équipement des fabricants chinois Huawei et ZTE. L'interdiction restera en tout cas d'application jusque mai 2021 inclus.

