Le contrôleur boursier américain SEC a déposé une plainte à l'encontre de Do Kwon, le fondateur sud-coréen de l'entreprise Terraform Labs aujourd'hui disparue. Selon le SEC, il aurait orchestré une fraude portant sur plusieurs milliards de dollars.

Do Kwon est le fondateur de la crypto-entreprise Terraform Labs. Dans ce sens, il est celui qui fut à l'initiative des crypto-monnaies Terra Luna et TerraUSD. Or ces monnaies et plus précisément leur crash impactèrent l'année dernière fortement la chute des cours des crypto-monnaies au niveau mondial.

Le régulateur commercial des Etats-Unis, le SEC, a à présent introduit une plainte à l'encontre de Do Kwon. Il affirme que Terraform et Do Kwon manquèrent de transparence sur leurs moyens et qu'ils se livrèrent à de la fraude en diffusant de fausses informations pour susciter la confiance, ce qui provoqua par la suite de gigantesques pertes chez les investisseurs.

Volatilisé

TerraUSD est ce qu'on appelle en jargon une 'stablecoin' (monnaie stable), ce qui signifie que sa valeur est liée au dollar. Lors d'un krach en mai 2022, la valeur de la monnaie chuta cependant en-dessous de celle du dollar, ce qui fait que les deux furent séparées l'une de l'autre. Il s'ensuivit une escalade qui engendra en fin de compte une perte de valeur de TerraUSD, alors que la monnaie soeur Terra Luna régressa de 99 pour cent en peu de temps. Cela aurait coûté aux investisseurs 40 milliards de dollars de pertes en tout.

Selon le SEC, Do Kwon a joué un rôle important dans le krach en trompant les investisseurs. Il n'aurait pas signalé en temps voulu que la valeur de la monnaie TerraUSD était tombée sous celle du dollar, 'ce qui aurait signifié la fin de l'ensemble de l'écosystème Terraform'. Depuis l'année dernière, Do Kwon est recherché dans son pays, la Corée du Sud et figure aussi sur la liste d'Interpol, mais il semble s'être volatilisé.

