Les Etats-Unis ont cessé d'approuver les licences accordées pour la livraison de produits au groupe télécom chinois Huawei par des entreprises américaines. Voilà ce qu'annoncent des initiés à l'agence de presse Reuters.

Huawei est confrontée depuis des années déjà à des restrictions d'exportation américaines. Les Américains craignent que cette entreprise permette d'espionner leurs technologies via des portes dérobées.

Un porte-parole du gouvernement américain n'a pas voulu réagir sur le fond de l'affaire en se contentant d'affirmer que des fonctionnaires 'examinent continuellement la stratégie et la réglementation'. Huawei a elle aussi refusé tout commentaire. Un porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères a pour sa part déclaré que les Etats-Unis 'abusent de la notion de sécurité nationale pour mettre déraisonnablement la pression sur les entreprises chinoises'.

Il n'empêche que le ministère américain du commerce a encore accordé des licences à des entreprises pour vendre certaines marchandises et technologies à Huawei. C'est ainsi que le fondeur de puces Qualcomm a en 2020 encore été autorisé à lui fournir des puces pour smartphones 4G.

L'une des sources affirme à présent que la stratégie américaine plus stricte limitera la fourniture de divers produits, dont les puces 4G. De nouvelles licences ne seront plus attribuées dans ce but, selon une autre source. De même, la fourniture de produits contribuant au développement de l'intelligence artificielle (AI) et de superordinateurs notamment serait aussi restreinte.

Le gouvernement américain entend limiter depuis assez longtemps déjà l'exportation de technologies à haute valeur ajoutée à la Chine pour éviter que ce pays puisse fabriquer des produits toujours plus sophistiqués intégrant les puces les plus récentes. Dans ce contexte, le gouvernement du président Joe Biden s'est précédemment aussi tourné vers les Pays-Bas, parce que le fabricant de machines à puces ASML y est établie, plus précisément à Veldhoven. Cette entreprise se situe à l'avant-garde mondiale au niveau du développement de machines de production de puces. La semaine dernière, on apprenait que les Pays-Bas et les Etats-Unis avaient signé un accord sur les restrictions à l'exportation de la technologie des puces à la Chine.

