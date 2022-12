A cause d'une piètre protection dans l'appli du Nederlandse Forum voor Democratie (FVD), les données de quasiment cent mille de ses membres et ex-membres ont pris la clé des champs.

Selon RTL Nieuws, qui a découvert la fuite après une dénonciation anonyme, la ForumApp a établi la connexion au site web du Forum voor Democratie, sans vérifier qui sollicitait les données et si cela était autorisé. Cela a permis de demander toutes les données des membres du Forum.

L'appli avec laquelle la fuite a été découverte, n'a été lancée que le week-end dernier. Elle a pour but d'offrir aux membres du parti populiste de droite la possibilité d'agir comme une sorte de réseau d'entreprise, tout en offrant une fonction de chat et même une option permettant de fixer des rendez-vous avec d'autres membres.

Les données accessibles au public contiennent des noms, adresses, numéros de téléphone, numéros de compte, dates de naissance, ainsi que le montant des frais d'adhésion versés par les gens, de même bien sûr que leur préférence politique étant donné qu'ils sont membres d'un parti. La base de données comprend à la fois des membres et des anciens membres, selon RTL Nieuws, dont les trois quarts sont des hommes.

La fuite de données a été signalée d'abord au FVD, puis a été colmatée, avant que RTL ne dévoile l'incident. Le Forum voor Democratie indique qu'il a entre-temps pris des mesures et qu'il va contrôler la sécurité de ses systèmes IT avec une agence externe. Il va aussi informer la Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens de la fuite. On ignore encore combien de personnes ont eu accès à ces données.

