La fuite date de 2019, mais le nombre de données concernées vient seulement d'être révélé.

Les données de 229 millions d'utilisateurs du service de diffusion musicale Deezer ont été divulguées. Voilà ce que déclare le chercheur en sécurité Troy Hunt de la base de données Have I Been Pwned. Ces informations auraient été dérobées en 2019 déjà par l'intermédiaire d'un acteur tiers, qui traitait les données pour Deezer. Cet ensemble de données est apparu en ligne en novembre de l'année dernière, après quoi Deezer tira la sonnette d'alarme, mais sans pour autant préciser le nombre exact de données qui avaient fuité. Hunt révèle à présent qu'il s'agit des données de 229 millions d'utilisateurs de Deezer, dont des noms, genres, dates de naissance et localisations géographiques, mais aussi adresses e-mail, adresses IP et noms d'utilisateur.

Via Have I Been Pwned, il vous est possible de vérifier si votre ou vos compte(s) fait(font) partie des ensembles de données divulguées suite aux nombreuses fuites de ces dernières années. Si vos informations apparaissent dans la base de données, vous avez tout intérêt à changer vos mots de passe. Si on ajoute le tout récent gisement de données de Deezer, la base de données Have I Been Pwned contient désormais plus de 12 milliards de renseignements, selon Hunt.

En collaboration avec Dutch IT Channel.

