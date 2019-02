Les comptes de spam supprimés pèsent sur le nombre d'utilisateurs de Twitter

Le nombre d'utilisateurs mensuels de Twitter recule depuis trois trimestres successifs. C'est l'entreprise elle-même qui l'a annoncé lors de la présentation de ses chiffres du trimestre écoulé. Et d'ajouter qu'elle ne révélera désormais plus le nombre de ses utilisateurs mensuels.

En lieu et place, elle divulguera le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens. Elle en possède actuellement 126 millions, soit onze millions de plus qu'il y a un an. Le nombre d'utilisateurs mensuels a lui régressé de cinq millions pour s'établir à 321 millions. Twitter indique que cela est surtout dû à ses tentatives de rendre le réseau plus rentable. La plate-forme fait aussi l'objet de nombreuses critiques à propos des quantités de bots et de comptes factices qui rendent le réseau peu sûr. Elle en a bannis énormément l'année dernière. Cela impacterait également le nombre d'utilisateurs. Il y en a moins, mais ce sont des 'authentiques', selon Twitter.

En passant sous silence le nombre d'utilisateurs mensuels, Twitter espère être moins comparée à ses concurrents. Ce genre de comparaison ne plaide en effet pas vraiment en faveur de l'entreprise. Durant le dernier trimestre de 2019, Facebook a réussi par exemple à s'attirer 49 millions d'utilisateurs en plus et ce, malgré les scandales auxquels le réseau social doit faire face.

La situation est un peu meilleure pour ce qui est des utilisateurs journaliers, bien qu'ici encore, la comparaison ne soit pas tout à fait positive. La semaine dernière encore, SnapChat, pourtant très critiquée, a signalé posséder 186 millions d'utilisateurs quotidiens, alors qu'Instagram en aurait plus de 500 millions. On ne sait cependant pas combien sont 'authentiques' parmi eux.

Twitter a annoncé ces nombres d'utilisateurs lors de la présentation de ses chiffres trimestriels. Sur le plan pécuniaire, l'entreprise se distingue, puisque durant le dernier trimestre de 2018, ses finances étaient meilleures que prévues. Durant les quatre derniers mois, son chiffre d'affaires a en effet crû d'un quart environ à 909 millions de dollars. Son bénéfice de 255 millions de dollars a également dépassé les attentes. Pour le trimestre en cours, Twitter table sur un chiffre d'affaires de 715 à 775 millions de dollars et sur une hausse modérée de nouveaux utilisateurs.