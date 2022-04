Le LEGO Group, connu pour ses blocs de construction, et Epic Games, connu lui pour son jeu Fortnite, ont annoncé qu'ils allaient collaborer.

L'objectif est de créer un métavers adapté aux enfants. Il s'agirait d'un espace virtuel intégrant les indispensable jeux et autres activités créatives, mais mettant aussi nettement l'accent sur la confidentialité, le bien-être et la sécurité des enfants en particulier. Ces enfants et leurs parents devront aussi disposer des moyens leur permettant d'ajuster eux-mêmes bon nombre de paramètres, à en croire les deux entreprises.

Le métavers est le terme toujours plus souvent utilisé pour désigner un monde virtuel aux diverses activités. Meta, la société-mère de Facebook, entend par exemple en créer un autour de ses différentes plates-formes sociales, mais un jeu comme Fortnite est depuis assez longtemps déjà un espace multifonctionnel dans la pratique. Ce qui débuta autrefois sous la forme d'un jeu de tir, est en effet devenu entre-temps un lieu où on peut se rendre à des concerts et déambuler avec des amis. LEGO a précédemment déjà aussi lancé une sorte de réseau virtuel social, dans lequel il est possible de partager de petits projets de construction et de chatter par émojis interposés. Le fait que les deux firmes veuillent à présent collaborer à un nouveau projet, n'a donc rien de farfelu. Aucune date de lancement de ce dernier n'a encore été communiquée.

