Le vol prévu par la firme aéronautique SpaceX, qui aurait dû décoller ce lundi matin de Floride en direction de la station spatiale internationale (ISS), est encore et toujours en place. Une erreur technique dans le segment sol a tout remis en question deux minutes avant le décollage. Il y aurait des problèmes d'approvisionnement en carburant nécessaire au lancement.

Les quatre membres d'équipage de la Crew-6 Mission, deux Américains, un Russe et un astronaute des Emirats Arabes Unis (EAU), ont entre-temps quitté la fusée. Mardi, la Terre et l'ISS occuperont de nouveau une position favorable pour une nouvelle tentative de lancement. Mais il n'est pas certain que les problèmes techniques soient résolus d'ici là. Il faut aussi que les conditions météorologiques le permettent.

Moyen de transport de remplacement

Une fois à l'intérieur de la station spatiale internationale, l'équipage y restera six mois. Actuellement, sept personnes se trouvent à bord de l'ISS, dont quatre doivent revenir sur Terre le mois prochain.

Pour les trois autres, un moyen de transport de remplacement est arrivé dimanche dernier. Il s'agit d'un nouveau vaisseau spatial avec lequel ils pourront revenir sur Terre en septembre. Celui qui devait les emmener, a en effet été endommagé par l'impact de débris spatiaux. L'engin reviendra sur Terre le mois prochain sans personne à bord.

Les quatre membres d'équipage de la Crew-6 Mission, deux Américains, un Russe et un astronaute des Emirats Arabes Unis (EAU), ont entre-temps quitté la fusée. Mardi, la Terre et l'ISS occuperont de nouveau une position favorable pour une nouvelle tentative de lancement. Mais il n'est pas certain que les problèmes techniques soient résolus d'ici là. Il faut aussi que les conditions météorologiques le permettent.Une fois à l'intérieur de la station spatiale internationale, l'équipage y restera six mois. Actuellement, sept personnes se trouvent à bord de l'ISS, dont quatre doivent revenir sur Terre le mois prochain.Pour les trois autres, un moyen de transport de remplacement est arrivé dimanche dernier. Il s'agit d'un nouveau vaisseau spatial avec lequel ils pourront revenir sur Terre en septembre. Celui qui devait les emmener, a en effet été endommagé par l'impact de débris spatiaux. L'engin reviendra sur Terre le mois prochain sans personne à bord.