Les cinq câbles internet sous-marins qui relient le Vietnam au reste du monde, sont soit défectueux, soit endommagés. Il s'agit en outre de défauts et de dommages qui remontent à un certain temps déjà.

Au mois de novembre dernier, il est apparu qu'il y avait des problèmes au niveau de ces câbles, alors que fin janvier, on constata que quatre d'entre eux ne fonctionnaient pas ou à capacité limitée. A présent, selon des médias locaux, la cinquième connexion, SMW-3, présenterait elle aussi des problèmes.

Cette dernière, qui assure la liaison vers Singapour, n'était déjà plus utilisée activement pour le haut débit et les services internet et devra être probablement remplacée. A Vietnamplus, les opérateurs déclarent que les pannes n'impacteront guère la vitesse internet du pays.

Il n'y a pas d'explication claire sur les dommages constatés, mais ils ne seraient pas explicitement dus à des actes malveillants.

