Le spécialiste des puces ASMI va dans les années à venir injecter 100 millions de dollars dans son centre de production et d'innovation situé à Dongtan en Corée du Sud. L'entreprise établie dans la ville néerlandaise d'Almere a conclu dans ce but un accord avec le ministère sud-coréen du commerce, de l'industrie et de l'énergie.

ASM International (ASMI) est en Europe le deuxième plus important fabricant de technologies servant à la production de puces, l'autre firme néerlandaise ASML étant la plus grande. La Corée du Sud représente un emplacement en vue pour ASMI, où sont développées quelques-unes des applications les plus sophistiquées dans le domaine des puces. L'entreprise est active dans ce pays depuis 1989 et y a fondé ASM Korea Limited en 1995. Depuis lors, la Corée du Sud est devenue l'un des principaux lieux de développement et de production pour ASMI avec plus de 450 collaborateurs.

Croissance rapide

'Une croissance rapide est attendue jusqu'à la fin de la décennie dans le secteur des puces, où ASMI va continuer d'investir', déclare son directeur Benjamin Loh. L'extension de l'usine située à Dongtan s'avère aussi nécessaire pour créer plus d'espace, afin d'accueillir un nombre toujours plus grand de collaborateurs dans l'entreprise en Corée du Sud, et elle reflète la contribution croissante en matière de chiffre d'affaires du marché sud-coréen attendue au cours des prochaines années.

Selon Lee Chang-yang, le ministre sud-coréen du commerce, de l'industrie et de l'énergie, l'investissement prévu par ASMI contribuera grandement au développement hightech croissant dans le pays, à la sécurisation d'une chaîne d'approvisionnement stable et à l'accroissement des exportations.

