La jeune pousse louvaniste Cumul.io a récolté 10 millions d'euros. Avec cet argent, l'entreprise entend poursuivre le développement de ses logiciels et s'internationaliser de manière accélérée.

Cumul.io mise sur une 'low-code embedded analytics platform' permettant aux entreprises de prendre des décisions commerciales plus rapides sur base des informations données par des tableaux de bord. Cette espèce d'analytique intégrée va plus loin que les environnements BI traditionnels, et les spécialistes du marché prévoit qu'elle va fortement croître dans les années à venir. Pour pouvoir répondre à cette demande, Cumul.io était à la recherche de capital supplémentaire.

Cette phase de capitalisation de série A est à présent terminée et rapporte 10 millions d'euros à l'entreprise. Elle était dirigée par le fonds de capital-risque B2B européen Hi Inov-Dentressangle, mais Axeleo Capital, LRM et SmartFin y investissent de nouveau aussi. Fin 2020, le trio avait en effet déjà investi conjointement 3,5 millions d'euros dans Cumul.io.

A l'entendre, Cumul.io dessert aujourd'hui avec ses 40 collaborateurs quelque 240 entreprises SaaS, dont Dixa, FastSpring et Selligent. Son siège central est encore et toujours établi à Louvain, mais elle dispose aussi de filiales à New York et à Genk. Plus d'un tiers de son chiffre d'affaires provient d'Amérique du Nord. Cumul.io a été fondée il y a 7 ans par Haroen Vermylen, Thomas De Clerck et Karel Callens, qui en est toujours le CEO.

Cumul.io mise sur une 'low-code embedded analytics platform' permettant aux entreprises de prendre des décisions commerciales plus rapides sur base des informations données par des tableaux de bord. Cette espèce d'analytique intégrée va plus loin que les environnements BI traditionnels, et les spécialistes du marché prévoit qu'elle va fortement croître dans les années à venir. Pour pouvoir répondre à cette demande, Cumul.io était à la recherche de capital supplémentaire.Cette phase de capitalisation de série A est à présent terminée et rapporte 10 millions d'euros à l'entreprise. Elle était dirigée par le fonds de capital-risque B2B européen Hi Inov-Dentressangle, mais Axeleo Capital, LRM et SmartFin y investissent de nouveau aussi. Fin 2020, le trio avait en effet déjà investi conjointement 3,5 millions d'euros dans Cumul.io.A l'entendre, Cumul.io dessert aujourd'hui avec ses 40 collaborateurs quelque 240 entreprises SaaS, dont Dixa, FastSpring et Selligent. Son siège central est encore et toujours établi à Louvain, mais elle dispose aussi de filiales à New York et à Genk. Plus d'un tiers de son chiffre d'affaires provient d'Amérique du Nord. Cumul.io a été fondée il y a 7 ans par Haroen Vermylen, Thomas De Clerck et Karel Callens, qui en est toujours le CEO.