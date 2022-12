Les colis Amazon sont en 2021 arrivés chez leurs destinataires, emballés dans 320 millions de kilos de plastique, ce qui représente une augmentation de 18 pour cent en un an. "Amazon ignore les demandes des clients et des actionnaires de réagir", selon Oceana, le groupe environnemental qui a publié ces chiffres.

Dans le rapport The Cost of Amazon's Plastic Denial on the World's Oceans d'Oceana, on peut lire que le plus grand détaillant au monde a utilisé plus de 320 millions de kilos de plastique l'année dernière pour emballer les milliards de commandes passées dans le monde via son site web.

Selon Oceana, cela représente une augmentation de 18 pour cent par rapport à 2020 et suffisamment de plastique pour envelopper le monde 800 fois.

12 millions de kilos à la mer

Sur la base d'une précédente étude publiée dans Science, Oceana a déterminé que 12 millions de kilos de cette montagne de plastique finissent dans les cours d'eau et les mers. Le type d'emballage utilisé par Amazon - le film plastique - est également très nocif pour les océans et la vie marine, indique le rapport.

"Les clients et les actionnaires appellent l'entreprise à réagir. Il est temps pour Amazon de s'engager dans une réduction globale de sa consommation de plastique", a déclaré Matt Littlejohn, senior vice-president strategy chez Oceana.

Assemblée générale

Lors de l'assemblée générale de l'entreprise en mai 2022, près de 49 pour cent des membres ont voté en faveur d'une résolution demandant à Amazon de lutter contre sa dépendance au plastique, une première dans l'histoire de la firme. Au moins 53 actionnaires ont indiqué qu'ils voteraient en faveur de la résolution, dont le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, Blackrock.

Si Amazon a été transparente sur ses efforts climatiques dans le passé, tel n'est pas le cas sur sa consommation de plastique, selon Oceana.

Le 13 décembre 2022, Amazon a déclaré dans un article de blog que "son utilisation moyenne de plastique à usage unique par paquet avait été réduite de 7 pour cent par rapport à 2021". Oceana se dit satisfaite de ce premier pas vers plus de transparence, mais affirme que ce chiffre cache une partie de la vérité dans la mesure où les commandes passées via les plates-formes d'e-commerce d'Amazon, dont les ventes s'effectuent via des tiers, ne sont pas comptabilisées. Amazon n'a pas voulu fournir plus d'informations à ce sujet après une question posée par Oceana.

Shopping en ligne

L'organisation environnementale reconnaît que l'augmentation du chiffre mondial des emballages en plastique est en partie due à la forte hausse des achats en ligne en 2021. Amazon a en effet enregistré une croissance de 22 pour cent l'année dernière.

L'entreprise a déjà consenti des efforts pour adopter des emballages alternatifs ou réutilisables en Inde et en Allemagne, entre autres. "Il est clair qu'Amazon est capable de résoudre ce problème", a déclaré Oceana. "Pourtant, l'entreprise choisit de ne pas s'engager au niveau mondial, malgré les énormes dommages que les plastiques causent à nos océans et à la planète."

La liste des souhaits d'Oceana vis-à-vis d'Amazon est donc la suivante: un engagement mondial à utiliser au moins un tiers d'emballages en plastique en moins d'ici 2030, des rapports publics sur la consommation de plastique à usage unique et la divulgation de l'impact climatique des ventes totales d'Amazon.

