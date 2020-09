Centralpoint, le principal revendeur IT des Pays-Bas, recrute dix nouveaux profils pour sa filiale située à Aarschot. L'ambition de l'entreprise est de devenir en Belgique aussi le plus grand fournisseur IT B2B.

Centralpoint est présente sur le marché belge depuis 2011, mais ce n'est que depuis quelques années qu'il est question d'un véritable trajet de croissance. 'Malgré le climat d'investissement devenu plus compliqué depuis le printemps, le chiffre d'affaires a quand même grimpé de quelque 30 pour cent', déclare Alexander Goes, country manager pour la Belgique.

En engageant dix nouveaux collaborateurs pour la branche belge, Centralpoint espère devenir dans un proche avenir le numéro un des revendeurs IT dans notre pays. 'L'année dernière, nous avions recruté essentiellement des profils de vente. A présent, nous engageons des profils destinés à soutenir pleinement nos clients et notre croissance. Pensons ici à des 'technical field engineers', à des spécialistes en préventes pour centres de données et à des personnes pour les services de support internes, tels les RH et le marketing', ajoute Goes.

Centralpoint, qui débuta comme box mover, a rapidement changé de stratégie et opta pour une gamme étendue de services IT. En tout, l'entreprise occupe aujourd'hui plus de 550 personnes.

