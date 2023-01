En Chine, le nouveau produit-phare de OnePlus sortira lundi prochain, mais l'Europe n'aura pas longtemps à attendre. C'est en effet le 7 février que le OnePlus 11 5G sera commercialisé dans nos contrées, accompagné des écouteurs Buds Pro 2 tout aussi nouveaux.

Le OnePlus 11 5G est basé sur la Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform qui, selon le fabricant chinois, garantit un processeur principal 35 pour cent plus rapide et un GPU (processeur graphique) caractérisé par des performances améliorées de 25 pour cent. Dans sa version supérieure, le smartphone est équipé de 16 Go de RAM.

Optique Hasselblad

Le principal atout du nouveau smartphone est le triple appareil photo pour lequel OnePlus a de nouveau collaboré avec Hasselblad. A l'arrière, on trouve un capteur principal de 50MP, un autre de 48MP pour des prises de vue ultra-larges, ainsi qu'un objectif portrait de 32MP.

A noter aussi l'affichage AMOLED A+ fluide de 6,7 pouces d'une résolution de 2K et d'un taux de rafraîchissement de 120Hz. OnePlus a en outre équipé l'appareil d'un accu de 5.000mAh qui se recharge ultra-rapidement grâce à la technologie SuperVooc de 100W.

Mouvements de la tête

En même temps que le OnePlus 11 5G, One Plus introduit aussi une nouvelle paire d'écouteurs, les Buds Pro 2. Leur principale propriété est le traçage en temps réel des mouvements de la tête via le capteur IMU intégré, qui doit veiller à ce que l'utilisateur se trouve toujours au centre de la musique.

Les OnePlus Buds Pro 2 sont en outre équipés d'une fonction Smart Adaptive Noise Cancellation (ANC) qui filtre le son ambiant jusqu'à 48 dB. Les écouteurs tiennent pour cela compte de la forme du conduit auditif de l'utilisateur. Les Buds Pro 2 supportent la double connexion, l'audio Bluetooth 5.3 LE et assurent jusqu'à 39 heures de musique moyennant plusieurs recharges via le boîtier fourni d'origine.

Les prix des nouveaux gadgets n'ont pas encore été révélés.

