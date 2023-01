Le gouvernement fédéral recherche des acteurs en vue de filtrer activement les messages de phishing (hameçonnage) pour les boîtes mail proposées par les fournisseurs internet belges.

Le régulateur télécom IBPT lance un appel aux candidatures pour son projet 'Stop e-mail-phishing'. Cette initiative émane de la ministre en charge des télécommunications, De Sutter, conjointement avec le régulateur et le CCB. L'objectif est de trouver des candidats techniques capables de filtrer les messages de phishing des boîtes mail que les opérateurs nationaux proposent aux clients disposant d'une adresse mail chez Telenet ou Proximus.

Le phishing reste un fléau croissant. Selon l'IBPT, 1,5 million d'URL suspectes ont été identifiées l'année dernière. Les opérateurs télécoms disposent aujourd'hui déjà d'outils pour lutter contre le hameçonnage. Ceux-ci visent aussi bien le filtrage statique (pour contrer les mails de phishing connus) que le filtrage dynamique qui estime sur base du contenu, de l'expéditeur et de l'adresse IP s'il s'agit de phishing ou non. Mais ces outils semblent ne pas suffire. Le projet actuel doit être mis en oeuvre chez tous les opérateurs nationaux.

3 millions du gouvernement, l'autre moitié des opérateurs

Pour le projet, le gouvernement débloque 2.992.500 euros pour plusieurs candidats conjoints. Ce montant devrait en couvrir 50 pour cent - à savoir le développement et l'exploitation - entre 2023 et 2026. L'autre moitié sera supportée par les opérateurs mêmes.

Le projet dans son ensemble se compose de quatre parties, dont le phishing par e-mail représente le deuxième volet. Précédemment déjà, il y avait eu ce genre d'appel à candidatures pour les escroqueries par SMS. Deux autres volets, plus précisément une plate-forme antifraude pour le spam téléphonique (ce qu'on appelle les 'robocalls') et une autre pour la fraude aux messages de notification seront abordés ultérieurement.

