Le géant internet Tencent a entamé une collaboration avec le constructeur automobile chinois Geely. La firme Tencent, chinoise elle aussi, développerait des fonctions pour les 'smartcars' et les voitures autonomes, selon la chaîne d'actualité CNN.

Tencent est l'entreprise à l'initiative de l'appli de média social immensément populaire WeChat (utilisée par plus d'un milliard de personnes, surtout en Asie) et possède aussi le plus vaste empire de jeux en ligne au monde. Elle possède elle-même ou via Epic Games des jeux tels Fortnite, League of Legends et Call of Duty.

Surfaces intelligentes

Tencent s'associe à présent avec le constructeur automobile chinois Geely, propriétaire de la marque Volvo notamment. Le géant internet développerait des applis mobiles pour le constructeur, mais collaborerait également à la mise au point de smart surfaces (à commande tactile), de fonctions de haut-parleurs intelligents et d''interaction avec plusieurs écrans'. Il s'agit là de fonctions, dont tant le conducteur que les passagers pourront utiliser.

La semaine dernière, Geely annonçait du reste encore une collaboration avec Baidu, alias le 'Google chinois', en vue de construire des voitures électriques.

Tencent est l'entreprise à l'initiative de l'appli de média social immensément populaire WeChat (utilisée par plus d'un milliard de personnes, surtout en Asie) et possède aussi le plus vaste empire de jeux en ligne au monde. Elle possède elle-même ou via Epic Games des jeux tels Fortnite, League of Legends et Call of Duty.Tencent s'associe à présent avec le constructeur automobile chinois Geely, propriétaire de la marque Volvo notamment. Le géant internet développerait des applis mobiles pour le constructeur, mais collaborerait également à la mise au point de smart surfaces (à commande tactile), de fonctions de haut-parleurs intelligents et d''interaction avec plusieurs écrans'. Il s'agit là de fonctions, dont tant le conducteur que les passagers pourront utiliser.La semaine dernière, Geely annonçait du reste encore une collaboration avec Baidu, alias le 'Google chinois', en vue de construire des voitures électriques.