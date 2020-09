Equinix a été la victime d'une attaque au rançongiciel ('ransomware'). Le géant américain des centres de données annonce en effet sur son site web qu'un certain nombre de systèmes internes ont été touchés par un incident de sécurité qui est pour l'instant examiné de près.

'Notre équipe a réagi immédiatement, afin de faire face à la situation, et a aussi notifié l'attaque à la police. Nos services demeurent entièrement fonctionnels, et l'attaque n'impacte pas non plus le support aux clients', apprend-on d'un communiqué d'Equinix.

L'entreprise signale en outre que la sécurité des données dans ses systèmes a toujours été sa principale priorité et que sur base des résultats de l'enquête, 'toutes les mesures nécessaires' seront prises.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

