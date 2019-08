L'un des fondateurs de l'entreprise de réalité virtuelle Oculus délaisse la société-mère, à savoir Facebook. Nate Mitchell a en effet annoncé son départ sur Reddit, sans donner d'explications, si ce n'est qu'il va "voyager, consacrer du temps à sa famille et recharger ses accus".

Oculus a été créée en juillet 2012 par cinq personnes. L'une d'elles, Palmer Luckey, avait dans sa chambre de la maison familiale développé un appareil léger et portable que les gens pouvaient mettre sur la tête pour découvrir la réalité virtuelle. Il l'appela le Rift. Luckey devint ainsi très populaire auprès d'investisseurs. En mars 2014, moins de deux ans après le lancement de l'entreprise, Facebook racheta Oculus pour quelques milliards de dollars.

Ces dernières années, Facebook a du reste racheté plusieurs entreprises. Beaucoup de leurs fondateurs sont entre-temps partis sous d'autres cieux. C'est ainsi que Palmer Luckey et Brendan Iribe d'Oculus, Brian Acton et Jan Koum de WhatsApp, Kevin Systrom et Mike Krieger d'Instagram ont déjà tourné le dos à Facebook.