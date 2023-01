La Chine pourrait avoir l'ambition de revendiquer des zones de la lune à des fins d'extraction minière et d'en exclure ainsi les Etats-Unis, à en croire le directeur de l'agence spatiale américaine NASA. Selon Bill Nelson interviewé dans Politico, les deux grandes puissances sont engagées dans une course à qui sera la première à ramener des gens sur la lune, et cela devrait se décider au cours des deux prochaines années.

'C'est un fait, nous sommes engagés dans une course spatiale', affirme l'ex-sénateur et astronaute de Floride dans l'interview. 'Et nous ferions mieux de veiller à ce que les Chinois ne mettent pas le pied sur la lune sous couvert de recherche scientifique. Car il n'est pas exclu qu'ils disent alors: 'Restez en dehors de notre territoire.' Et Nelson d'établir une comparaison avec la mer de Chine méridionale, où l'armée chinoise a établi des bases sur des îles contestées.

Des progrès rapides

Le programme aéronautique chinois enregistre des progrès rapides. En novembre, la Chine a inauguré sa propre station spatiale. Elle a aussi aluni à plusieurs reprises et a envoyé un vaisseau spatial robotisé et équipé de caméras sur Mars. D'ici la fin de cette décennie, Beijing entend envoyer des taïkonautes sur la lune.

De leur côté, les Etats-Unis veulent fouler de nouveau le sol lunaire d'ici fin 2025 et ce, pour la première fois depuis 1972. Mais le moindre retard dans le développement de nouvelles technologies pourrait faire en sorte que la Chine soit la première à y arriver - une perspective effrayante pour les Etats-Unis. En novembre dernier, la NASA est parvenue à envoyer le nouveau vaisseau spatial américain sans équipage Orion autour de la lune. L'objectif est de faire alunir une mission habitée par la suite.

Le directeur de la NASA, Nelson, se veut optimiste et croit qu'une mission habitée pourra atteindre la lune en 2024 et que l'année suivante, des Américains y poseront à nouveau le pied. Ce succès dépend cependant notamment aussi de la firme aéronautique privée SpaceX, qui construit la capsule d'alunissage. 'Ces dix dernières années, la Chine a enregistré d'énormes progrès', affirme Nelson. 'Leur date d'alunissage est en effet sans cesse avancée.'

