Le directeur de Facebook, Zuckerberg, fait un don de 100 millions aux... élections

Le directeur de Facebook Mark Zuckerberg et son épouse Priscilla Chan font un don de 100 millions de dollars supplémentaires aux autorités locales, afin de payer la location de bureaux de vote, de moyens de protection personnels contre le corona en faveur des collaborateurs dans ces bureaux, et d'autres frais liés aux élections durant les prochaines semaines. Voilà ce que le couple a annoncé hier mardi, selon The Washington Post.

Priscilla Chan et Marc Zuckerberg.