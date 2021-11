Jack Dorsey, l'un des co-fondateurs de Twitter, renoncerait de nouveau à sa fonction de CEO de l'entreprise. Cette rumeur est accueillie avec enthousiasme par les investisseurs.

La rumeur, non encore confirmée pour l'instant, émane de CNBC qui se base sur des sources proches de l'entreprise. Le rôle de Dorsey serait depuis assez longtemps déjà remis en question par les investisseurs. Lorsqu'Elliott Management prit en février 2020 une participation dans l'entreprise, il était déjà question que Dorsey s'en aille.

Dorsey (45 ans) cofonda l'entreprise en 2006 avec Noah Glass, Biz Stone et Evan Williams. Il la dirigea au cours des deux premières années. C'est en octobre 2008 que Williams lui succéda. Ce dernier fut à son tour remplacé en 2010 par le COO de l'époque, Dick Costolo. En 2015, après le départ de ce dernier, Dorsey redevint CEO, d'abord ad intérim, puis de manière définitive.

Dorsey est non seulement CEO de Twitter, mais aussi de Square, une entreprise spécialisée en paiements numériques et aujourd'hui cotée à la bourse.

Les investisseurs ne semblent en tout cas pas mécontents d'un possible départ de Dorsey. Cette rumeur a du reste provoqué une hausse du cours boursier de Twitter de quasiment onze pour cent, même si le cours de l'action est entre-temps revenu à sa valeur d'hier.

