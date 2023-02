Les collaborateurs du gouvernement canadien ne sont plus autorisés à utiliser l'appli TikTok sur les téléphones et autres appareils qu'ils ont reçus de leur employeur.

Cette décision a été prise à des fins de cybersécurité et est appliquée dès ce mardi, selon le média canadien National Post. Les autorités canadiennes sont en fait préoccupées de la façon dont l'appli originaire de Chine collecte les données de ses utilisateurs. Le gouvernement évoque un 'risque inacceptable' pour la confidentialité et la sécurité. La plate-forme de média social sera par conséquent supprimée automatiquement des appareils de fonction et bloquée par précaution.

L'entreprise TikTok se déclare déçue, parce que cette interdiction a été introduite 'sans avoir mentionné des problèmes de sécurité spécifiques et sans avoir pris contact avec elle pour débattre des préoccupations ayant conduit à la décision'. La prise de position canadienne vient peu de temps après que la Commission européenne ait émis une interdiction similaire. Aux Etats-Unis, une interdiction de TikTok s'applique depuis l'année dernière sur les appareils des autorités nationales. Dans d'autres pays encore, on envisage d'interdire TikTok sur les téléphones professionnels du personnel gouvernemental.

Cette décision a été prise à des fins de cybersécurité et est appliquée dès ce mardi, selon le média canadien National Post. Les autorités canadiennes sont en fait préoccupées de la façon dont l'appli originaire de Chine collecte les données de ses utilisateurs. Le gouvernement évoque un 'risque inacceptable' pour la confidentialité et la sécurité. La plate-forme de média social sera par conséquent supprimée automatiquement des appareils de fonction et bloquée par précaution.L'entreprise TikTok se déclare déçue, parce que cette interdiction a été introduite 'sans avoir mentionné des problèmes de sécurité spécifiques et sans avoir pris contact avec elle pour débattre des préoccupations ayant conduit à la décision'. La prise de position canadienne vient peu de temps après que la Commission européenne ait émis une interdiction similaire. Aux Etats-Unis, une interdiction de TikTok s'applique depuis l'année dernière sur les appareils des autorités nationales. Dans d'autres pays encore, on envisage d'interdire TikTok sur les téléphones professionnels du personnel gouvernemental.