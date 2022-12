Il semble que l'appli Notepad de Windows 11 intègrera à terme des onglets. Précédemment déjà, Microsoft avait fait de même pour l'Explorateur.

Le Bloc-notes, ou Notepad en anglais, est disponible depuis plusieurs décennies déjà dans Windows comme outil de prise de notes ou traitement de fichiers basique, mais bien pratique. Or il semble que ce bloc-notes puisse bénéficier prochainement d'une cure de rajeunissement en se dotant d'onglets. Ce faisant, il sera possible d'ouvrir plusieurs fichiers de texte dans la même appli.

Un collaborateur de Microsoft a dévoilé sur Twitter des images du Notepad avec deux onglets ouverts. Cette fonction serait disponible dans une version interne de Windows 11, sans que l'on sache avec précision quand cette option sera déployée sur l'ensemble des versions.

Le tweet en question a par la suite été effacé, mais Windows Central a été en mesure de stocker l'image en question. Le fait qu'il soit expressément indiqué dans la saisie d'écran qu'il s'agit d'une fonction confidentielle qui ne peut être partagée explique sans doute ce retrait soudain.

© Windows Central

Certes, cette extension n'est en soi pas une énorme surprise. Plus tôt dans l'année en effet, on avait appris que l'Explorateur (Explorer) bénéficierait d'onglets dans Windows 11. Cette fonction ne provient toutefois pas de Windows 10, ce qui sera probablement aussi le cas pour les onglets du Bloc-notes.

